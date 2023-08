Em meio a escândalo das joias, Bolsonaro vai ao dentista em Goiânia

Aline Brito Mayara Souto

Entrada da clínica estava lotada de apoiadores do ex-presidente, que aguardavam para cumprimentar e tirar fotos com Bolsonaro - (crédito: Mayara Souto/CB/DA.Press)

Em viagem a Goiânia, nesta sexta-feira (18/8), Jair Bolsonaro (PL) passou por uma clínica odontológica, onde fez retorno para acompanhar os resultados de um procedimento estético que fez nos dentes. Em meio a escândalo das joias sauditas, o Correio acompanha a agenda do ex-presidente na capital goiana e apurou que a consulta teve como finalidade uma melhoria na aparência bucal, com colocação de lentes de contato dentais.

Por volta das 14h30, Bolsonaro chegou à clínica do dentista Rildo Lasmar, em Alphaville, bairro nobre de Goiânia. O local estava lotado de apoiadores do ex-presidente, que aguardavam para cumprimentar e tirar fotos com o ex-chefe do Executivo.

Segundo informações coletadas pela reportagem na clínica, não é a primeira consulta de Bolsonaro com o dentista. Em 27 de julho, o ex-presidente passou pelo local, também para colocação das lentes. Uma vez ao mês o ex-mandatário vai à cidade para dar seguimento ao tratamento dentário.

Ao deixar o consultório, nesta tarde, Bolsonaro foi ovacionado pelos apoiadores que o esperavam do lado de fora. “Mito”, gritou o grupo quando o ex-presidente saiu da sala de atendimento.

Dentista dos famosos

Rildo Lasmar é um dentista conhecido em Goiânia, responsável pelo sorriso dos famosos. Em sua lista de pacientes estão celebridades como a cantora Naiara Azevedo, o jogador Kaka, o ator Marcos Frota e o cantor Rodolffo, da dupla com Israel. De acordo com as redes sociais do odontologista, ele é especialista em lentes de contato e já instalou mais de 100 mil delas.

Em 21 de julho, Lasmar publicou um vídeo com Bolsonaro nas redes sociais. O dentista mostrou, no registro, detalhes de uma consulta com o ex-presidente. “Um pouco de vaidade não faz mal a ninguém”, declarou o ex-mandatário na ocasião.

Na legenda da publicação, o dentista afirmou: “um sorriso muito especial”, em referência a Bolsonaro. “Transforme sua vida com um novo sorriso”, diz Lasmar em sua biografia no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rildo Lasmar CD/CRO - GO 5614 (@rildolasmar)