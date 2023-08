Vinícius Prates - Estado de Minas

Valdemar fala sobre situação de Bolsonaro depois de Cid ameaçar confessar





O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, comentou as recentes acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para Costa Neto, o ex-presidente está sendo alvo de "diversas injustiças". A declaração de Valdemar ocorre logo após o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro Mauro Cid revelar que vai confessar às autoridades que participou da venda de joias recebidas como presentes ao governo e assumir que entregou o dinheiro ao ex-presidente.

Ao defendê-lo, Valdemar falava sobre as pessoas que estão presas "injustamente" pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A declaração foi dada em um vídeo, publicado nas redes sociais, nesta sexta-feira (18/8). Valdemar cita os assessores de Jair Bolsonaro, Max Guilherme e Sergio Cordeiros, presos pela Polícia Federal (PF) em uma investigação que investiga a inserção de dados falsos de vacinação contra a COVID-19 nos sistemas do Ministério da Saúde - a qual não tem nenhuma relação com os atos golpistas de 8 de janeiro.



"Sabe eu tenho conversado com Bolsonaro sobre as pessoas que estão presas indevidamente depois do 8 de janeiro. E eu me refiro aqui, apenas a quem não quebrou nada, não praticou nenhum crime. Agora, já houve vandalismo no passado, as punições não foram essas. Claro que está errado invadir e quebrar qualquer propriedade, principalmente dos três Poderes. Então, precisa ter essas punições, inclusive para quem já fez isso no passado. De qualquer maneira, precisa ser proporcional. Será que está sendo proporcional?", disse Valdemar.



"Max Guilherme, não tem nada, absolutamente nada comprovado, que incrimina ele. A mesma coisa com Sergio Cordeiro. Homens como eles continuam presos. Eles trazem algum risco à nação, à sociedade?", completou.