O ator Mark Ruffalo, 55 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira (18/8), para agradecer ao convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também pela resposta sobre os compromissos estabelecidos na Cúpula da Amazônia. O presidente Lula chamou de "o ponto de partida para a construção de um consenso em torno da proteção da Amazônia".

A resposta escrita por Rufallo na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, pontuou trechos das ações em que ambos estariam de acordo, entretanto, o ator fala sobre a velocidade que as medidas devem ser tomadas. "Talvez discordemos sobre a rapidez com que as proteções ousadas devem surgir. A ciência diz que temos apenas cerca de 2 anos para salvar a Amazônia". Veja a postagem abaixo

I write this to you w/ humility & urgency as I watch the climate crisis ravage my country. #MauiFires



As you know too well, we NEED our forests to fight back. Saving the Amazon is about saving all our lives. A big hug & thank you for standing up for us in ways so few are willing