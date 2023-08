Luana Patriolino

PGR diz que coronel Fábio Augusto Vieira tinha real poder sobre a tropa e poderia evitar depredação - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A defesa do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), alegou, nesta sexta-feira (18/8), que há uma “aplicação metodológica equivocada” da “teoria da omissão imprópria” a respeito da prisão do militar. Ele foi detido durante a operação da Polícia Federal que investiga a atuação de policiais nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Para os advogados João Paulo Boaventura e Thiago Turbay, é necessária uma análise mais profunda para fundamentar as suspeitas. “A defesa técnica anseia a análise criteriosa da prisão pelo Supremo Tribunal Federal, por sua composição colegiada, reforçando a crença de que haverá observância ao desenvolvimento dogmático já estruturado e à aplicação da interpretação judicial amparada por critérios racionais”, diz o comunicado dos juristas.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o coronel tinha real poder sobre a tropa e, consequentemente, o “dever legal” de agir para evitar resultados lesivos. No entanto, decidiu ir ao local dos atos extremistas e “limitou-se a agir como se fosse um soldado errático, sem comando”.

A oitiva foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado também ordenou bloqueio de bens de sete atuais e ex-integrantes da PMDF, por suposta omissão nos atos golpistas. Além de Fábio Augusto Vieira, também foram alvo da PF: coronel Klepter Rosa Gonçalves, comandante-geral: Jorge Eduardo Barreto Naime; Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra; Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues; Flávio Silvestre de Alencar; Rafael Pereira Martins.

Leia a nota da defesa do ex-comandante na íntegra

A defesa do Coronel Fábio Vieira manifesta absoluta preocupação quanto à incorreção conceitual e a aplicação metodológica equivocada da teoria da omissão imprópria, bem como pelo manejo destoante das cautelares penais, apartado da racionalidade judicial e da construção interpretativa historicamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal.

Não se deve prescindir da fundamentação e dos pressupostos corretos da prisão e do controle do Estado pelo Direito. A defesa técnica anseia a análise criteriosa da prisão pelo Supremo Tribunal Federal, por sua composição colegiada, reforçando a crença de que haverá observância ao desenvolvimento dogmático já estruturado e a aplicação da interpretação judicial amparada por critérios racionais. A Democracia defensiva exige respostas institucionais sustentadas pela correção teórica e pela racionalidade judicial.

João Paulo Boaventura

Thiago Turbay



Saiba Mais Política Bolsonarista condenado por bomba no aeroporto seguirá foragido, diz advogado

Bolsonarista condenado por bomba no aeroporto seguirá foragido, diz advogado Política Advogado nega que Cid vai "dedurar" Bolsonaro; mas revista revela áudios

Advogado nega que Cid vai "dedurar" Bolsonaro; mas revista revela áudios Política STF tem maioria para condenar Carla Zambelli por perseguir jornalista

STF tem maioria para condenar Carla Zambelli por perseguir jornalista Política Valdemar fala sobre situação de Bolsonaro depois de Cid ameaçar confessar

Valdemar fala sobre situação de Bolsonaro depois de Cid ameaçar confessar Política PGR diz que coronel incentivou bolsonaristas a invadir Congresso

PGR diz que coronel incentivou bolsonaristas a invadir Congresso Política Em Goiânia, Bolsonaro participa de almoço com lideranças do PL