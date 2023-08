Em Goiânia, Bolsonaro participa de almoço com lideranças do PL

Aline Brito Mayara Souto

Viagem a Goiânia: no meio do caminho, Bolsonaro parou em uma padaria de Abadiânia para tomar café - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na tarde desta sexta-feira (18/8), de um almoço com lideranças do Partido Liberal, em Goiânia. O encontro ocorreu na casa do senador Wilder Morais (PL-GO), onde debateram sobre as eleições de 2024.

Na ocasião estavam políticos locais do partido, entre eles o vereador Willian Veloso (PL-GO), também da capital goiana. De acordo com informações apuradas pelo Correio, a reunião teve, como pauta principal, os possíveis nomes do partido para disputar o cargo de prefeito da cidade nas próximas eleições municipais.

Bolsonaro chegou à casa do senador por volta de 12h e permaneceu no local por pouco mais de duas horas, saindo perto das 14h10. Na porta da residência estavam apoiadores do ex-presidente, que esperaram para falar com ele, mas o político entrou e saiu do encontro em um carro, sem falar com ninguém.

O ex-presidente está em Goiânia para receber o título de cidadão honorário, em cerimônia marcada para ocorrer na Assembleia Legislativa da cidade, às 18h. O idealizador da homenagem foi o deputado estadual Fred Rodrigues (DC-GO).

Agenda cheia em meio a polêmicas

Um dia depois do depoimento do hacker Walter Delgatti, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro, em que apontou o envolvimento de Bolsonaro em um esquema para fraudar urnas eletrônicas, o ex-presidente cumpre uma agenda normal, e cheia, na capital goiana.

Na quinta-feira (17), Bolsonaro ainda foi alvo de uma quebra de sigilo bancário, determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e foi surpreendido com a revelação do advogado do ex-ajudante de ordens Mauro Cid de que o ex-presidente seria apontado como mandante das vendas das joias sauditas.

Depois das polêmicas, Bolsonaro disse ao Correio, no trajeto até Goiânia, que está “sob pressão” e que a quebra de sigilo “incomoda, mas não tem problema”. O ex-presidente saiu de Brasília nesta manhã, parou em uma padaria em Abadiânia para tomar café, posou com apoiadores, conversou com a reportagem e, ao chegar em Goiânia, deu seguimento aos compromissos.

Após o almoço com lideranças do PL, Bolsonaro foi a uma consulta, em um consultório odontológico em bairro nobre de Goiânia, para fazer acompanhamento das lentes de contato que ele tem nos dentes.