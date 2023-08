Pedro Ibarra

Ivana Leda ao lado da irmã (em pé, à direita), mãe (sentada à esquerda) e sobrinha em postagem de Laís Leda no Instagram - (crédito: Reprodução/Instagram)

Com a confirmação da morte da psicóloga Ivana Leda, os primeiras familiares estão vindo a público lamentar a perda precoce da ente querida. Na manhã deste domingo (20/8), tanto a irmã, Susana Leda, quanto a sobrinha, Laís Leda, postaram homenagens à Ivana, encontrada morta dentro do próprio carro submerso no Lago Paranoá, na tarde de ontem.

Susana homenageou a irmã e evidenciou a personalidade alegre e popular da irmã, guardando a tristeza apenas para o início do texto. “Hoje o dia está cinza e feio, mas o céu está em festa e muito mais bonito em receber mais uma estrela”, escreveu. “Uma mulher especial, brilhante, parceira, prestativa e muito querida, não passaria em vão nesse plano.







"Deus pediu que fosse a hora de você estar ao lado Dele para ajudá-lo com todo o amor e carinho que tem nesse seu coração tão puro e inocente”, acrescentou, exaltando a irmã: “Essa é a eterna Ivana, minha irmã querida, amor da minha vida, pessoinha com a qual eu contava em todos os momentos, minha fortaleza!!!”.

A sobrinha Laís ponderou a quantidade de questões que a perda da tia traz à família. “Seus 50 anos chegaram num turbilhão de mudanças, iremos sempre lembrar de você sorrindo e feliz”, postou, seguindo com uma demonstração de carinho. “Até o reencontro, minha tia. Sempre vou amar você”, finalizou.







Relembrando o caso

A psicóloga Ivana Leda estava desaparecida desde a última terça-feira (15), quando saiu de casa, na Asa Sul, para encontrar uma amiga no Lago Norte. A última vez que ela havia sido vista foi na saída desse encontro com a amiga. O corpo da psicóloga foi encontrado dentro do carro que estava submerso no Lago Paranoá. Os pertences da mulher estavam dentro do veículo e um laudo médico irá determinar qual foi a causa da morte.