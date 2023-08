Encontro dos Brics terá foco na expansão, diz Lula

Agência Estado

Lula falou sobre a reunião do Brics desta semana em entrevista a jornal da África do Sul - (crédito: Reprodução/Ricardo Stuckert/PR)

O enfrentamento às desigualdades, às mudanças climáticas e uma nova governança global são os assuntos apontados como prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para serem abordados na 15ª cúpula dos Brics, marcada para os dias 23 e 24 de agosto, em Johanesburgo, na África do Sul. O chefe do executivo embarcou neste domingo (20/8) para a cidade africana. Em entrevista ao Sunday Times, o presidente brasileiro voltou a falar na expansão da própria entidade.

Segundo Lula, o Brasil pretende debater "uma nova governança global e a reforma das instituições multilaterais, bem como debates sobre a expansão do próprio Brics". Até agora, 22 países manifestaram interesse em ingressar no bloco econômico, entre eles Argentina, Arábia Saudita, Cuba, Irã e Venezuela.

O presidente ainda destacou que pretende fortalecer as relações entre Brasil e África. "Estou feliz que aqui, nesta cúpula na África do Sul, vamos discutir como os países do Brics podem avançar, ao lado dos países africanos, para proporcionar um desenvolvimento mais forte e inclusivo na África", concluiu. A expectativa de Lula com o encontro é impactar outros fóruns internacionais como a Assembleia Geral da ONU, o G-20 e a COP28 nos Emirados Árabes Unidos.

Uma proposta polêmica, no entanto, foi deixada de lado nas pautas a serem abordadas no encontro: a criação de uma moeda única entre os Brics. A ideia seria desafiar o status do dólar americano como moeda de reserva mundial. Anfitriã do encontro, a África do Sul já tinha descartado a discussão do tema.

Rio de Janeiro sediará próximo encontro da Juventude G20

O Rio de Janeiro sediará, além da cúpula do G20 de 2024, o encontro do Youth 20, juventude do G20 em inglês. O anúncio foi feito neste domingo (20/8) no encerramento do encontro deste ano, em Varanasi, na Índia. No mês que vem o país também recebe a cúpula do G20, mas na capital Nova Dheli.

O Brasil assumirá a presidência do G20 em 1º de dezembro deste ano, pelo período de um ano. Por isso, a cúpula do G20 de 2024 é de responsabilidade brasileira e ocorrerá entre 18 e 19 de novembro, já o encontro do Y20 deve ocorrer em agosto, mas ainda não tem data definida, de acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

"Youth 20 (Y20) é o grupo oficial de engajamento de jovens do G20. Ele fornece uma plataforma que permite que os jovens expressem sua visão e ideias sobre as prioridades do G20", descreve o perfil oficial da organização do encontro indiano do Y20 em uma rede social.

O encontro deste ano do grupo resultou num documento com propostas de políticas públicas para serem entregues aos líderes do G20 durante a cúpula de setembro. Os temas debatidos foram sobre mudanças climáticas, sustentabilidade, soluções para a paz, democracia e inovação.