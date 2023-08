Lula chega à África do Sul para participar da cúpula do Brics

Thays Martins

Lula na África do Sul para reunião do Brics - (crédito: Ricardo Stuckert/ PR )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou, nesta segunda-feira (21/8), a Joanesburgo, na África do Sul, às 10h do horário local (5h no horário de Brasília). Lula foi ao país para participar da cúpula do Brics — grupo que reúne Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul —, que ocorre entre esta terça-feira (22/8) e quinta-feira (24/8).

Além de Lula, também estarão presentes na reunião o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da África do Sul, Cyril Rampaphosa. O presidente russo, Vladimir Putin, deve participar por videoconferência devido a um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPP) contra ele.

Esta é a primeira visita oficial de Lula à África no atual mandato do petista. Além da África do Sul, Lula também irá à Angola na sexta-feira, onde fará uma visita oficial de dois dias. No domingo, ele participa da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé e Príncipe.

A 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics é a primeira após a pandemia. Na comitiva brasileira também está a ex-presidente e atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), Dilma Rousseff.

Por uma rede social, Lula disse que na reunião buscará mais cooperação pelo desenvolvimento dos países africanos. "Serão dias de muito trabalho para fortalecer o nosso bloco, construindo agendas comuns entre os países dos Brics e buscando ainda mais cooperação pelo desenvolvimento dos países africanos", disse.