Faustão terá de passar por transplante cardíaco

Internado no Hospital Albert Einstein de São Paulo com quadro de insuficiência cardíaca, apresentador de 73 anos está na fila do SUS aguardando transplante - (crédito: Memória Globo/Divulgação)

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, internado no Hospital Albert Einstein de São Paulo desde 5 de agosto, com quadro de insuficiência cardíaca, precisará passar por um transplante cardíaco e aguarda por um doador Sistema Único de Saúde (SUS).

Em comunicado divulgado neste domingo (20/8), o hospital informou que o quadro de insuficiência cardíaca de Faustão se agravou. O apresentador, internado desde o dia 5 de agosto, está realizando diálise e necessita de medicamentos para ajudar no bombeamento do coração.

“Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco”, disse o hospital em nota, explicando que a codição do apresentador vem sendo acompanhada desde 2020.

Comunicado na íntegra:

"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração. Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso".

