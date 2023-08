Caminhonete colide e derruba poste de energia no Recanto das Emas

Correio Braziliense

Caminhonete colide e derruba poste de alta tensão no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF)

Uma caminhonete colidiu e derrubou um poste de alta tensão na noite deste domingo (20/8). O acidente ocorreu no balão da quadra 407, no Recanto das Emas. Apesar da força do impacto na colisão, o motorista do veículo não se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) prestou socorro na ocorrência.



Ao chegar no local, os bombeiros se depararam com a caminhonete Toyota Hilux, de cor prata, que havia colidido e derrubado um poste de alta tensão. Os fios estavam sobre o veículo. O motorista de 56 anos não se feriu.

A equipe que atendeu a ocorrência isolou o local e fez o gerenciamento de riscos, até a chegada da equipe da Neoenergia para as providências cabíveis. O tráfego de veículos precisou ser desviado para outras vias próximas.

A Polícia Militar do DF ficou responsável por organizar o trânsito. Para o atendimento, o CBMDF empregou três viaturas e 14 militares.