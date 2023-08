Ibaneis presta depoimento no TSE sobre eventos do 7 de setembro

Aline Brito

Governador do DF foi ouvido pelo TSE na condição de testemunha - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), prestou depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na manhã desta segunda-feira (21/8), como testemunha na ação que investiga a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-ministro Walter Braga Netto nas comemorações do 7 de setembro de 2022. A oitiva ocorreu na sede da Corte, em Brasília, e começou por volta das 9h30. O emedebista deixou o local às 10h36, sem falar com a imprensa.

Bolsonaro e Braga Netto são investigados por suposto uso político-eleitoral dos eventos que marcaram os 200 anos da independência do Brasil. O Tribunal apura se houve irregularidades nos atos realizados em Brasília e no Rio de Janeiro. Aação atende a um pedido feito pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que considerou abuso de poder político e econômico pelo uso do cargo de presidente e da estrutura pública para promover a candidatura. Às época, os dois concorriam à Presidência da República.



Segundo o PDT, os gastos dos eventos do 7 de setembro de 2022 alcançaram R$ 3,3 milhões. Além de Ibaneis, que entrou e saiu do TSE pela garagem, sem falar com os jornalistas, outros depoimentos serão coletados ao longo desta semana, entre eles o do ex-ministro e senador Ciro Nogueira; do governador do Rio de Janeiro Claudio Castro; e do ex-deputado Daniel Silveira.