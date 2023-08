Júlia Eleutério Pedro Marra

16/03/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. O governador Ibaneis Rocha (MDB) retornou ao Palácio do Buriti. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou que o novo comandante-geral da Polícia Militar do DF (PMDF) será Adão Teixeira de Macedo, que atuava como subcomandante-geral da corporação. A declaração foi feita em agenda oficial, na manhã desta sexta-feira (18/8), após Klepter Rosa Gonçalves, que ocupava o cargo anteriormente, ter sido preso pela Polícia Federal (PF).

Ibaneis declarou que Klepter era da confiança de todos e que trabalhou com efetividade. "A gente espera que as coisas transcorram na maior tranquilidade possível junto à Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma polícia bastante qualificada, e que só temos que ressaltar o trabalho feito por todos eles", comentou o governador do DF.

Para o chefe do Executivo local, é preciso aguardar o resultado das investigações. "Todos têm o direito a ampla defesa e ao contraditório. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, vem conduzindo esse inquérito com muito cuidado, carinho e responsabilidade. Temos mais é que confiar no poder judiciário brasileiro", afirmou.

Ibaneis confirmou que Klepter continua afastado por determinação judicial. "A gente aguarda que ele possa fazer a sua defesa e apresentar os seus argumentos", disse.

Troca de mensagens conspiratórias

Perguntado sobre a troca de mensagens conspiratórias sobre atos antidemocráticos entre coronéis da PMDF, Ibaneis disse que espera da corporação a maior legalidade possível. "Confiamos na Polícia Militar do Distrito Federal, e sabemos que aquele momento era de bastante conturbação por conta do resultado eleitoral. O que a gente espera agora é que as coisas se esclareçam definitivamente para que possamos seguir a nossa vida com tranquilidade", afirmou chefe do Executivo local.

No fim da entrevista à imprensa, o governador informou que secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, está cuidando da nomeação do novo comandante da PMDF, Adão Teixeira de Macedo.

Colaborou Pablo Giovanni.

