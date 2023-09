Em meio a afastamento de Leite, PSDB lança filme sobre igualdade de gênero

O filme contará com depoimentos da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que venceu a eleição em 2022 em uma chapa 100% feminina - (crédito: WESLEY D ALMEIDA//ESTADÃO CONTEÚDO) Henrique Lessa

Mesmo em meio a crise vivida pelos tucanos com o afastamento do presidente nacional da sigla, o governador gaúcho Eduardo Leite, a Secretaria de Mulheres do PSDB, lança nesta quinta-feira (13/09) um curta-metragem sobre a participação das mulheres na política. O filme com o nome PSDB-Mulher — 25 anos construindo o Brasil que queremos, exalta a participação de mulheres na legenda durante os 25 anos de criação dessa setorial de gênero.

A promessa do partido é apresentar mais do que um panorama histórico, como uma análise do atual momento político e o impacto da participação feminina, “propondo um olhar para o futuro em busca de uma sociedade mais justa e igualitária”, diz o partido em nota.

O filme contará com depoimentos da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que venceu a eleição em 2022 em uma chapa 100% feminina, da ex-governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius, atual presidente nacional do PSDB-Mulher, da única prefeita mulher de uma capital no Brasil, Cinthia Ribeiro, prefeita de Palmas.

“Pretendíamos, na verdade, fazer com que o Brasil fosse um país mais justo, menos desigual, mais democrático, mais desenvolvido. Mas enquanto não tiver mulher numa proporção melhor na política, essa democracia não chega.”, diz Yeda Crusius, única mulher a ter governado o Rio Grande do Sul até os dias de hoje.

O filme, que segundo o partido celebra a democracia com igualdade de gênero, deve ter junto ao lançamento um debate sobre questões de gênero com os integrantes do partido para cobrar uma participação feminina maior na política. "Basta olhar ao nosso redor e perguntar: por que apenas duas em vinte? Por que apenas dez em cem?", questiona Crusius.