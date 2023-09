Bolsonaro foi para o centro cirúrgico por volta das 5h e realizou um procedimento médico para corrigir hérnia de hiato e outro para corrigir um desvio de septo. - (crédito: Mayara Souto/CB) Correio Braziliense

Após ser submetido a duas cirurgias, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não vai precisar fazer um terceiro procedimento cirúrgico previsto anteriormente pelo médico que o acompanha no hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Na manhã desta terça-feira (13/9), Bolsonaro corrigiu uma hérnia de hiato e um desvio de septo. Ele se recupera bem.

O advogado do político, Fabio Wajngarten, informou que os procedimentos "transcorreram dentro da maior tranquilidade". Uma terceira intervenção, mais complexa, que serviria para corrigir as alças intestinais foi descartada pelo médico Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, que disse que o ex-presidente está com "função intestinal adequada", sem obstruções e com bom funcionamento.

Segundo boletim médico divulgado por Wajngarten, Bolsonaro fez uma endoscopia digestiva alta para tratar o refluxo e procedimentos de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia. A correção de hérnia de hiato teve como objetivo tratar refluxo, soluços e tosses secas contínuas. Já a cirurgia no septo foi indicada para melhorar a condição respiratória do ex-presidente.