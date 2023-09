Regulação das apostas esportivas deve ficar com Haddad e Fufuca

As pastas lideradas por Haddad e Fufuca deverão acompanhar a regulação das apostas esportivas - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil) Ândrea Malcher

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, afirmou, nesta terça-feira (12/9), que os ministérios da Fazenda e do Esporte ficarão encarregados das apostas esportivas e a consequente regulação.

"Tem uma secretaria de acompanhamento das apostas criada no Ministério da Fazenda, que tem o papel de arrecadação, registro, outorga, de regulação. Isso cabe exatamente ao Ministério da Fazenda. Mas, veio a proposta (do PP) e nós temos acordo, existe uma concordância da criação de uma estrutura do Ministério do Esporte a ser definida nos detalhes, mas uma estrutura de acompanhamento desse tema das apostas. Tanto acompanhamento da arrecadação dos recursos que já são destinados, mas acompanhamento do desempenho esportivo, da integridade dessa relação de apostas com a questão esportiva", explicou o ministro.

Segundo Padilha, a proposta é de que Esporte possa fazer o acompanhamento dos temas correlatos às apostas “junto com o Ministério da Fazenda todos os passos de regulação daquilo que cabe ao Ministério da Fazenda”.

“Além disso, uma parte dos recursos já está prevista na medida provisória vem para o Ministério do Esporte para o fomento do esporte em nosso país”, declarou ele.

O presidente Lula ofereceu o Ministério do Esporte para o indicado do PP, André Fufuca (MA), para tentar ganhar mais apoio junto ao Legislativo, o que acabou destituindo Ana Moser do cargo de ministra.

Turbinando a pasta, Lula deverá criar a secretaria por meio de decreto, com 65 cargos. A estrutura também fez parte do acordo político para inserir o centrão no governo.