Bolsonaro passa bem após cirurgias nesta terça-feira, diz boletim

Bolsonaro está internado no hospital desde segunda-feira (11), quando foi submetido a exames para avaliar seu estado clínico - (crédito: Mayara Souto/CB) Ingrid Soares

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica. Além disso, realizou outros três procedimentos nesta terça-feira (12/9) no hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o boletim médico, trata-se de uma septoplastia (correção de desvio de septo), uma turbinectomia (remoção de parte das conchas nasais) e uma uvulopalatofaringoplastia (remoção das amígdalas e de fragmentos do palato mole), mais conhecida como cirurgia do ronco.

Bolsonaro já se encontra em recuperação no quarto. “As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências”, diz um trecho do texto.

O boletim é assinado pelos gastroenterologistas Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura, pelo otorrinolaringologista Sergio Salomão Abdala Carui e pelo diretor-geral da unidade, Pedro Henrique Loretti. Ao final do dia, um novo boletim médico deverá ser divulgado.

Bolsonaro está internado no hospital desde ontem (11), quando foi submetido a exames para avaliar o estado clínico.

Em agosto, Bolsonaro ficou internado em São Paulo para coleta de exames preparatórios para as cirurgias, como tomografias, colonoscopia, endoscopia e uma prova de função pulmonar, além de um ultrassom de abdômen total.

Desde 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias para tratar complicações da facada que sofreu em Juiz de Fora (MG) durante campanha eleitoral.

Veja a nota na íntegra:

"O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um procedimento de endoscopia digestiva alta para tratamento de doença do refluxo gastroesofágico com realização de fundoplicatura endoscópica pela técnica TIF. Na sequência foi realizada procedimento de septoplastia, turbinectomia e uvulopalatofaringoplastia. As cirurgias transcorreram de forma satisfatória, sem intercorrências e o paciente já se encontra em recuperação no quarto. As equipes responsáveis pelos procedimentos reavaliarão o ex-Presidente no final do dia para novas informações".