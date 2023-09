Lula sobre cirurgia: "Vocês não vão me ver de andador, nem de muleta"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou nesta terça-feira (26/9) sobre a cirurgia de quadril a qual será submetido no próximo dia 29. O chefe do Executivo disse estar otimista e que a população não o verá de andador após o procedimento. Segundo ele, seu fotógrafo pessoal, Ricardo Stuckert, afirmou que não pretende fazer registros do presidente em tal situação. As declarações ocorreram durante o programa "Conversa com o Presidente", transmitido pelas redes sociais de Lula e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O petista de 77 anos fará uma artroplastia total do quadril, no lado direito do corpo, para o tratamento de uma artrose.

"Eu vou ter que ter um pouco de cuidado porque a operação parece simples, mas a recuperação, a fisioterapia e a dedicação, o tratamento, é fundamental. Então, eu vou me cuidar com muito carinho. Estou muito otimista", apontou.

"O Stuckert não quer que eu ande de andador. Ele já falou: 'Não vou filmar você de andador'. Então, significa que vocês não vão me ver de andador, vocês não vão me ver de muleta. Vocês vão me ver sempre bonito como se eu não tivesse sequer operado", disse.

O presidente falou ainda que, diante da dor, queria operar logo após as eleições, mas aguardou para evitar comentários. "Vão dizer: 'O Lula ganhou e já está internado'. Resolvi primeiro recuperar o Brasil politicamente, depois recuperar na geopolítica internacional para dizer para o mundo inteiro que o Brasil voltou".

E emendou: "No processo da campanha, na cena em que você me viu pulando no carro de som, você não sabe a dor que eu sentia, mas eu pulava porque era preciso animar as pessoas. Se o candidato está com a cabeça baixa, ele não passa otimismo para a sociedade".

Agenda internacional

Lula acrescentou que só deverá voltar a cumprir agenda internacional no fim de novembro, quando irá aos Emirados Árabes participar da conferência do clima das Nações Unidas (ONU), a COP 28. Depois, seguirá para a Alemanha.

Ontem, o presidente também destacou que espera voltar a despachar no Palácio da Alvorada e retomar a rotina normal o quanto antes. "Se depender de mim, não fico nem um dia afastado. Me interno na sexta-feira (29), faço a cirurgia, que peço a Deus que corra bem, e, se depender de mim, na segunda-feira (2/10) estarei lá no Planalto despachando ou no Alvorada". ressaltou.

A previsão, no entanto, é de que Lula permaneça até terça-feira (3) no hospital Sírio-Libanês em Brasília e, depois, despache por três semanas do Palácio da Alvorada.

Por recomendações médicas, o presidente cancelou viagens que faria a São Paulo e Minas Gerais, onde lançaria o novo PAC. Na capital paulista, o evento ocorreria ao lado do governador Tarcísio de Freitas.