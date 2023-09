Maria do Rosário sobre Bolsonaro réu: "ele já foi condenado pelo povo"

A deputada Maria do Rosário (PT-RS) comentou a decisão da Justiça do Distrito Federal que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu pelo crime de incitação ao estupro, ação na qual a parlamentar é a vítima da ofensa. Bolsonaro responde por incitação ao crime por ataques contra Rosário em 2014, quando declarou que ela "não era merecedora de estupro".



O ex-presidente já foi condenado, nesse caso por danos morais. A deputada petista afirmou que há muito tempo luta contra Bolsonaro, com quem fez enfrentamentos no seu período de deputado federal.

"A gente está há muito tempo lutando contra esse sujeito porque o absurdo que ele já fez contra as mulheres, na vida política desse país, na pandemia. É tanta coisa. Na verdade, ele já foi condenado por danos morais, teve que pagar indenização e a gente distribuiu (o dinheiro) para entidades que atuam na defesa dos direitos da mulher", afirmou Maria do Rosário, em um vídeo.



Segundo ela, Bolsonaro já foi condenado pelo povo, ao ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. "É toda uma luta que eu tenho empreendido não é sozinha. É com todas as mulheres brasileiras que não querem nenhum folgado, nenhum machista dizendo coisas absurdas para mulher alguma. Seja no ambiente do trabalho ou em casa. Se ele não for condenado pelos crimes de injúria, difamação e incitação ao estupro, já que seria um absurdo prescrever, olha, não falta crime para ele responder e vir a ser condenado. Seja pelo caso das joias, pelos atos golpistas ou por todo absurdo que fez na pandemia. Aliás, ele já foi condenado pelo povo, ao ser retirado do poder, quando cantamos 'já é hora de ir embora'. Já foi", disse a deputada.