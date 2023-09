Padilha brinca sobre "baculejo" do PSD: "Não tem ideia do que fazem comigo"

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, brincou nesta quarta-feira (27/9) com o “baculejo” que recebeu de deputados do PSD nesta terça-feira (26/9), durante evento no Planalto. “Vocês não sabem o que fazem comigo a portas fechadas”, comentou com jornalistas sobre o episódio.



Ontem, após cerimônia de lançamento de um programa nacional para conectar escolas públicas à Internet, um grupo de deputados do PSD cercou o ministro para cobrar a presidência da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), disputada por legendas do Centrão. Logo após o episódio, presenciado pela imprensa, Padilha brincou que havia levado um “baculejo” dos parlamentares, termo usado para se referir a abordagens policiais – a principal envolvida foi a deputada Delegada Katarina (PSD-SE).

“Eu sei que vocês ficaram chocadas e chocados pelo baculejo que eu recebi ontem. Na periferia de São Paulo a gente fala: ‘tomei um bacu’”, comentou o ministro durante cerimônia de lançamento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, no Planalto. “Vocês não tem ideia do que fazem comigo a portas fechadas. Foi ameno ontem, porque tinha câmeras, imprensa”, disse ainda Padilha, bem-humorado.

Funasa não está estruturada

O PSD já indicou o deputado Domingos Filho (PSD-CE) à presidência da Funasa, considerada, no meio político, como um grande cabide de indicações. A legenda, porém, está em uma queda de braço com o PP, de Arthur Lira (PP-AL), e com o Republicanos. Integrantes da sigla veem com preocupação que o PSD, a mais tempo na base governista, pode perder espaço para duas legendas que recém entraram na Esplanada.

“A bancada do PSD, como outros partidos, pleiteiam a questão da Funasa há bastante tempo. O PSD já formalizou isso, inclusive. Outros partidos já formalizaram. Eu só reforcei para eles que ainda não tem definição por parte do governo de como será o modelo da estrutura da Funasa e, assim que tivermos essa definição, nós vamos discutir”, explicou Padilha sobre a abordagem inusitada.

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), comentou também, em outro momento, a questão da Funasa, com a mesma explicação de Padilha. “Primeiro tem que resolver o problema da instituição. Está restaurada, ou não? Não está, porque ainda não houve uma decisão. O Congresso alterou, e não tem ainda uma proposta acabada. Como é que vai nomear alguém, se não tem nada estabelecido?”, frisou o parlamentar.