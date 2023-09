Alckmin nega que assumirá Presidência durante cirurgia de Lula

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou que não deve assumir a cadeira de Luiz Inácio Lula da Silva: "Não há necessidade". O presidente passará por uma cirurgia no quadril nesta sexta-feira (29/9).

“Não há necessidade de o presidente se afastar do cargo porque vai ser um período curto, praticamente um final de semana, e depois ele despacha do Palácio do Alvorada”, avisou. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, eventualmente, em eventos fora de Brasília, ele poderá representá-lo, mas apenas isso. “Na minha opinião, ele deve continuar, não há necessidade de nenhum afastamento do cargo”, reforçou.

Alckmin esteve no encerramento do fórum “O futuro da saúde no Brasil”, realizado pela farmacêutica EMS e a Esfera Brasil. Na oportunidade, ele comentou que o Brasil sofreu uma “desindustrialização” e que haverá esforço para retomar a industrialização no país.

Na saída do evento, o vice-presidente, e também médico anestesista, comentou com bom humor a fala do presidente Lula sobre ter medo de anestesia. “Anestesia é muito segura, hoje em dia é totalmente monitorada. O Brasil tem saúde de ponta.”