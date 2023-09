CGU retoma fiscalização de municípios no uso da verba do Bolsa Família

Os ministros do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e da Controladoria-Geral da União, Vinicius Marques, anunciam a retomada da fiscalização do uso de recursos do Bolsa Família pelos municípios - (crédito: Reprodução/video ) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

A Controladoria-Geral da União (CGU) retomou as auditorias em vários municípios do país para verificar se os recursos do programa Bolsa Família estão, efetivamente, “chegando às mãos de quem mais precisa”, segundo nota publicada nas redes sociais da instituição, após reunião entre os ministros da CGU, Vinicius Marques, e do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

O acompanhamento será feito no âmbito da Rede de Fiscalização Federal do Bolsa Família, que está sendo reativada. Dois municípios já foram auditados, cinco estão sendo monitorados e mais 59 entrarão no cronograma das fiscalizações nos próximos dias, segundo informou Dias.

“Não é só uma visão fiscalizadora propriamente. É, também, de trabalhar a qualidade e apontar alternativas, caminhos que venham a melhorar sistemas como o nosso”, disse Wellington Dias.

Para o corregedor-geral da União, o objetivo da auditoria na gestão dos recursos do Bolsa Família “ajuda a aprimorar as políticas públicas e entregar mais qualidade de vida para os cidadãos brasileiros, para cidadãs”. Vinicius Marques informou ainda que a CGU vai colaborar para aprimorar os processos relacionados ao Cadastro Único (CAD-Único) e à fiscalização do uso dos recursos pelos municípios do programa de renda mínima do governo federal.