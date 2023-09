CPMI de 8/1 cancela depoimento de acusado de colocar bomba em aeroporto

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de janeiro cancelou a sessão desta quinta-feira (28/9), que iria ouvir um dos acusados de tentar explodir uma bomba próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília em dezembro do ano passado, o blogueiro Alan Diego dos Santos Rodrigues.

O colegiado suspende os trabalhos, em meio à falta de consenso, o que vem impedindo a definição dos depoimentos nesta reta final da comissão, que termina em 17 de outubro. A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), deseja avançar sobre militares citados pelo tenente-coronel Mauro Cid, como o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que teria sido favorável à proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de impedir que Luiz Inácio Lula da Silva assumisse a Presidência, por meio de uma intervenção militar.

Por outro lado, o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia (União-BA), insiste que um representante da Força Nacional seja convocado. O impasse chegou a cancelar a votação de novos requerimentos prevista para a última terça (26) e que foi adiada para hoje.



“Não se trata de um capricho do presidente. É uma questão de justiça. Foram chamados representantes do Exército e da Polícia Militar do Distrito Federal. Não é razoável, não faz sentido que a terceira força que estava envolvida no dia 8 de janeiro, que é a Força Nacional, simplesmente não venha a esta CPMI, como é um desejo da minoria. Não tem lógica”, reclamou o deputado na última reunião.