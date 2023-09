Presidente da OAB diz que entidade confia em Barroso para segurança jurídica

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Beto Simonetti, afirmou que a entidade confia no novo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, como peça fundamental para garantir a estabilidade entre os Poderes. A declaração foi dada em discurso na cerimônia de posse do magistrado, na tarde desta quinta-feira (28/9), em Brasília.

"Confiamos no ministro Barroso para, a partir de agora, solucionar as questões que se impõem ao Judiciário: garantir a Segurança Jurídica; concretizar a harmonia entre os Poderes e entre as funções essenciais à Justiça; e impulsionar o Diálogo Institucional", disse Simonetti.

O representante dos advogados destacou o currículo do ministro do STF. "Tem uma trajetória brilhante, que começa como advogado militante e, agora, alcança seu ponto fulcral na Presidência do Supremo Tribunal Federal, afirmou.

"É preciso que o STF faça valer o respeito aos direitos e garantias do cidadão e, para isso, a advocacia é essencial e indispensável, como determina a Constituição da República", completou.

Posse do novo presidente

O ministro Luís Roberto Barroso tomou posse como presidente do STF na tarde desta quinta-feira, na sede da Corte, em Brasília. A cerimônia reúne cerca de 1,2 mil convidados, entre eles deputados, senadores, ministros da própria corte, de outros tribunais superiores, procuradores, juízes e familiares e amigos do magistrado.

Barroso ocupa o posto deixado pela ministra Rosa Weber, que se aposenta em razão da idade limite de 75 anos para permanecer em uma das cadeiras do tribunal. Como vice, tomou posse o ministro Edson Fachin.