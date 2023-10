O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo, convidou os líderes dos partidos na Câmara para um café da manhã, nesta quinta-feira (5/10), no 4º andar do Palácio do Planalto. Além de cobrar uma fidelidade maior das bancadas que indicaram ministros para a Esplanada no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o petista busca articular as pautas econômicas do governo no Legislativo para o segundo semestre.

“A prioridade agora é votar nas offshores, mas discutimos principalmente a pauta econômica para o próximo semestre”, disse, na saída, a líder do PCdoB, Jandira Feghali (RJ). O encontro foi convocado pela assessoria de Padilha como uma reunião da base do governo. “O ministro, junto com o secretário de Assuntos Parlamentares, Valmir Prascidelli, receberá os líderes da base do governo para tratar das próximas pautas legislativas e outros assuntos institucionais”, dizia a convocação enviada a alguns parlamentares.

O café contou, ainda, com a presença de líderes de partidos independentes, como o deputado Adolfo Viana (PSDB-BA), que foi relator do projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas. Questionado se chegava para uma reunião da base, o tucano disse que a reunião não seria com a base, “não somos da base”.



Feghali disse que o governo está realizando uma interlocução com todos os campos políticos do parlamento e assegurou que Viana demonstrou abertura para discutir os temas da agenda econômica.

Outro deputado que, ao menos oficialmente, não integra a base governista é o deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), que foi secretário de Saúde do governo Cláudio Castro (PL), no Rio de Janeiro, até assumir a liderança do Progressistas na Câmara após a ida de André Fufuca (PP-MA) para o Ministério do Esporte.

Líderes das legendas

Apesar da tarefa de cobrar a fidelidade dos partidos ficar na conta dos novos ministros Fufuca e Silvio Costa Filho (Republicanos), dos Portos e Aeroportos, fontes do Planalto indicam que Padilha também deve reforçar esse compromisso com os líderes das legendas, ao menos nos projetos estratégicos para o governo no próximo semestre.

Também estiveram no encontro dos líderes partidários na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), Antonio Brito (PSD-BA), Clodoaldo Magalhães (PV-PE), Elmar Nascimento (União-BA), Hugo Mota (Republicanos-PB), Baleia Rossi (MDB-SP), André Figueiredo (PDT-CE), além do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

Os convidados de Padilha evitaram conversar com a imprensa, mas é sabido em Brasília que o governo segue lutando para fortalecer a atuação no Legislativo e melhorar o relacionamento do governo Lula com o Congresso, já que a ampliação da participação de partidos do Centrão na Esplanada com a nomeação de Costa Filho e Fufuca ainda não garantiram tranquilidade para Padilha.