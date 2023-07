Padilha estimula adesões de outros partidos ao governo

HL Henrique Lessa

(crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Com a aprovação pela Câmara da maior parte da pauta econômica, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do Planalto, deixou claro, ontem, que quer ampliar a base governista. Ele disse que o governo segue aberto à adesão de outros partidos.

"Estamos absolutamente abertos em discutir a entrada no governo de outras forças políticas, outros setores da sociedade. Sobretudo, de parlamentares que fizeram campanha para o presidente Lula ou que sinalizaram claramente a defesa do governo a partir do 8 de janeiro", anunciou.

As aprovações da reforma tributária e do projeto de lei que restabelece o voto de qualidade nas decisões do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), contaram com o apoio de parlamentares de fora da base do governo. Para Padilha, isso abre a possibilidade de costurar uma ampliação da base, mesmo que para isso tenha que fazer rearranjos na Esplanada dos Ministérios.

"Vou me encontrar não só com o presidente do União Brasil, mas com outras lideranças. Vou ao Palácio do Planalto ficar com o gabinete aberto para conversar com as lideranças e partidos", avisou.

Protagonismo

Em relação à saída da deputada Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), que deixou o Ministério do Turismo, Padilha afirmou que ela terá um posto de "protagonismo" no Congresso. A parlamentar deve assumir a vice-liderança do governo na Câmara.

"Nossa intenção é de que ela assuma um papel de protagonismo. Quanto à definição da data desta mudança, vamos construir com as lideranças do União Brasil, que é o partido que indica este Ministério", observou o ministro. Para costurar a substituição da deputada, Padilha esteve com o presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE).

Com os temas econômicos superados, o presidente Luiz Inácio Lula da Sila retoma a agenda no exterior. Ele viaja, hoje, para Letícia, na Colômbia, a convite do presidente Gustavo Petro. Na cidade, que faz fronteira com a brasileira Tabatinga, os dois encerram um encontro com especialistas, pesquisadores e representantes dos povos indígenas da Região Amazônica, realizado pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA).

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.