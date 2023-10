Após cirurgia de coração, Gleisi Hoffmann recebe alta de hospital: "Nova fase"

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (5/10). A parlamentar foi submetida a uma cirurgia no coração no último dia 30, em Brasília, para tratar uma obstrução coronária. No procedimento, a deputada recebeu dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao órgão.

Por meio das redes sociais, Hoffmann comemorou a saída do hospital e agradeceu a equipe médica. "Hoje deixo o hospital após uma cirurgia bem sucedida para desobstruir as coronárias e fazer o coração bater mais forte. Junto com @lindberghfarias, que me cuidou tão bem todo esse tempo, Agradeço a todos(as) que me acompanharam nesse processo, enviaram força, torceram e rezaram por mim! Agradeço a toda equipe do hospital DFStar, pela atenção e carinho, em especial à maravilhosa dra @LudhmilaHajjar e meu cirurgião dr @atikf, à dra Clarice, dr Eduardo Osaka e dr Allisson Borges. E sobretudo, agradeço a Deus, por essa nova fase da minha vida", escreveu.





Também por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou a alta da parlamentar e desejou breve recuperação.

"Que ótima noticia, companheira Gleisi. Em breve estaremos 100% recuperados e juntos na reconstrução do nosso país. Abraço e uma boa recuperação", apontou.

