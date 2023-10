Quem é Sâmia Bomfim, deputada federal e irmã de médico assassinado no RJ

Sâmia foi a segunda mulher mais votada pelo Psol e a quinta deputada mais votada do Estado de São Paulo - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Nome de atuação marcante no Congresso Nacional, a deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) tornou-se destaque no noticiário de segurança pública devido a uma tragédia familiar. Na madrugada desta quinta-feira (5/10), três médicos ortopedistas foram mortos a tiros em um quiosque da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entre as vítimas está Diego Ralf Bomfim, irmão da parlamentar.

O caso está sendo investigado pela Polícia Federal, e a princípio a linha investigativa é de que o médico Perseu Ribeiro poderia ter sido confundido com filho de miliciano, mas outras causas também serão apuradas pela polícia.

Recentemente, a deputada Sâmia Bomfim registrou boletim de ocorrência contra ameaças de morte proferidas a ela e a família dela, inclusive com “requintes de crueldade”.

Quem é Sâmia Bomfim?

Eleita pelo estado de São Paulo, a deputada federal do Psol está no segundo segundo mandato na Câmara dos Deputados. Na política, também atuou como vereadora de São Paulo entre 2016 e 2018. Formada em letras pela Universidade de São Paulo (USP), Sâmia ganhou destaque no campo progressistas após protestar contra o então prefeito de São Paulo, João Doria, em 2016, quando o tucano anunciou um programa para distribuir farinata — feita a partir de restos de comida, como arroz, feijão e batata — para alimentar pessoas pobres.

Sâmia foi a segunda mulher mais votada pelo Psol e a quinta deputada mais votada do Estado de São Paulo. Além disso, é conhecida como uma das vozes mais atuantes no Congresso Nacional sobre a pauta feminista. Sâmia tem uma atuação marcante contra pautas de extrema-direita e tem um perfil combativo contra a ala bolsonarista do Congresso Nacional.

A deputada tem um relacionamento desde 2019 com o também deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) e juntos tem um filho de dois anos. As ameaças recebidas por Sâmia, inclusive, também eram direcionadas a Glauber e também ao filho deles.

Na Câmara, ela é vice-líder do Bloco Federação PSOL-REDE, desde agosto de 2023. Desde maio também ocupa o cargo de 3º Coordenador Adjunto na Coordenadoria dos Direitos da Mulher.