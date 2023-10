Bolsonaro diz que TSE faz julgamento "político" e "de esquerda"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a criticar o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta sexta-feira (6/10), durante um evento em uma igreja em Belo Horizonte. Na próxima terça-feira (10/10), Bolsonaro volta a ser julgado no tribunal, agora por usar os palácios do Planalto e da Alvorada para fazer lives onde se apresentou como candidato à reeleição.

Questionado por um jornalista sobre o julgamento, Bolsonaro criticou o tribunal. "Não sei o que vai acontecer. O TSE é um julgamento muito político, de esquerda, que tem acontecido lá. Isso é ruim para a democracia", disse.

O ex-mandatário também minimizou a denúncia que enfrenta, e aproveitou para alfinetar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O Alvorada foi minha casa quando fui presidente, o atual mandatário faz live lá, com uma diferença enorme, ele fala pra passarinhos, eu falo pra multidões”, diz Bolsonaro. Confira o momento:

Será o segundo julgamento que Bolsonaro enfrenta no TSE. No dia 30 de junho, o tribunal tornou o ex-presidente inelegível por 8 anos. A decisão ocorre em uma Ação de Investigação Eleitoral (AIJE) aberta para apurar uma reunião realizada por Bolsonaro em julho do ano passado com a presença de embaixadores, em Brasília.

No encontro questionado pela corte, Bolsonaro levantou dúvidas, sem apresentar provas, sobre a integridade das urnas eletrônicas e questionou o resultado das eleições.