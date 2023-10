Governo anuncia R$ 250 milhões para programa de alimentação

Em meio a manifestações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), o governo federal anunciou, durante evento de comemoração dos 20 anos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) celebrado na tarde desta segunda-feira (16/10) no Palácio do Planalto, um investimento adicional de R$ 250 milhões para o programa. O objetivo do governo é estimular a agricultura familiar para a produção de alimentos saudáveis para as mesas dos brasileiros.

O valor será fornecido pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) ao programa, duplicando o orçamento anterior. A companhia também assinou, junto a ministros do governo, contratos com organizações da agricultura familiar para beneficiar 94 famílias fornecedoras de alimentos.

“Vamos transformar, novamente, o Brasil em um país com soberania alimentar, com alimentos de verdade e recuperando a cultura alimentar do nosso povo. O nosso povo precisa voltar a comer arroz, feijão, mandioca, batata doce, todos os alimentos que fizeram parte da cultura do nosso povo e que, por razões econômicas, sociais e por dificuldades, deixaram de se alimentar corretamente e hoje se alimentam mal”, disse o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT-SP).

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Fundação Banco do Brasil também assinaram um termo de compromisso que prevê o repasse de R$40 milhões para as cozinhas solidárias. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo (PT-SE) afirmou, durante a ocasião, que essas cozinhas “saem da mão do povo para virar programa de governo”.

“Metade da humanidade não come, e a outra metade não dorme, com medo de quem não come. O que falta é a vontade política para mobilizar recursos a favor dos que têm fome.’ E é isso que nós estamos fazendo, pela liderança do presidente Lula, pelo compromisso que ele tem com o combate à fome, por ele ter sentido na pele o que é a dor da fome ele sabe que o governo dele vai marcar, novamente, a história do Brasil por retirar de novo o país do mapa da fome do mundo”, defendeu, ao citar a fala de Josué de Castro de 2003, quando foi lançado, pelo presidente Lula, o PAA.

Manifestações

Membros do MST interromperam o início do evento para manifestar a defesa de suas reivindicações. “No Brasil, 30 milhões passam fome e metade vive em insegurança alimentar. (...) A fome é um projeto de morte. Convocamos o governo brasileiro a construir uma política de Estado para a soberania alimentar”, bradaram os manifestantes.

Em sua fala, a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elisabetta Recine, reforçou a fala dos manifestantes ao dizer que a fome é, de fato, um “projeto de morte”, que foi naturalizado. “Nós naturalizamos isso como se a humanidade tivesse que conviver (com isso), como se nós não tivéssemos como alterar essa realidade, e nós sabemos que isso não é verdade. Isso é um projeto, de fato, de morte, isso é um projeto de dominação. Temos experiências neste e em outros países que mostram que a gente pode sim reverter essa situação, e não de maneira transitória, mas de uma maneira estrutural”, defendeu.

O PAA foi relançado, em março, pelo governo federal, e terá, para 2024, um orçamento previsto de R$ 750 milhões de reais, com os anúncios de hoje. O orçamento do programa para 2023 foi de somente R$ 2 milhões.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Política Fretamento de ônibus por aplicativo é legal, decide TRF-5

Fretamento de ônibus por aplicativo é legal, decide TRF-5 Política Moraes recusa pedido de redução de pena para Daniel Silveira

Moraes recusa pedido de redução de pena para Daniel Silveira Política Mecias de Jesus nega que clima extremo influenciou seca na Amazônia