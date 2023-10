Senado discute guerra entre Israel e Hamas e repatriação de brasileiros

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado Federal convocou para esta quarta-feira (18/10) uma reunião extraordinária do colegiado para discutir a situação da guerra entre Israel e o grupo Hamas.

No encontro, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, deve falar aos senadores sobre a Operação Voltando em Paz, que é o esforço do governo na repatriação dos cidadãos brasileiros que estão na região do conflito, além dos esforços da diplomacia brasileira junto aos organismos multilaterais para se buscar uma solução de paz para a região.

O presidente do colegiado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse ao Correio que a tradição brasileira é a defesa da paz e da livre determinação dos povos.

“A tradição da diplomacia brasileira, como prevê a Constituição, se pauta pela não agressão, autodeterminação dos povos, solução pacífica de conflitos. O Brasil, neste momento, não pode medir esforços na busca pela paz e deve, simultaneamente, priorizar, como vem fazendo de maneira ágil, a repatriação de brasileiros nas áreas de conflito”, disse o senador.