CPMI 8 de janeiro: Eliziane Gama inicia leitura do relatório final; acompanhe

A CPMI do 8 de janeiro se reúne na manhã desta terça-feira (17/10) para a leitura do relatório final do colegiado. A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), deve lê o documento e outros parlamentares também devem apresentar relatórios alternativos. A sessão está prevista para começar às 9h.

O texto deve ser votado nesta quarta-feira (18/10). Para ser aprovado, o relatório precisará dos votos da maioria dos membros da CPMI.

Acompanhe ao vivo

Com isso, a CPMI chegará ao fim após cinco meses de trabalho. Nos bastidores do Congresso, de acordo com a coluna Brasília-DF, o pedido de indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no relatório é dada como certa nos bastidores do Congresso.