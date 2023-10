CPMI 8/1 pede indiciamento de Bolsonaro, Zambelli, Cid, entre outros

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro pediu, nesta terça-feira (17/10), o indiciamento de Jair Messias Bolsonaro (PL) pelos atos de vandalismo no prédio dos Três Poderes. De acordo com a relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), o ex-presidente “nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos” e a “extensa documentação” recebida pela comissão comprovam “tais fatos”.

O colegiado recebeu mais de 23.700 arquivos, entre públicos e sigilosos, que, se colocados em forma física, equivalem a 9.600 armários cheios de papel. “Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e, desde o primeiro dia de seu governo, atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam, de alguma forma, obstáculo ao seu plano de poder. Em verdade, já bradava contra as instituições mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar”, justificou Eliziane.

A relatora sugeriu que Bolsonaro seja responsabilizado por associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além do ex-presidente, Eliziane pediu o indiciamento do general Walter Braga Netto, da deputada Carla Zambelli (PL-SP), do tenente-coronel Mauro Cid, bem como do ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres e do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, entre outros.

Mais sobre as joias sauditas e os cartões de vacinas

O relatório apresentado nesta manhã também sugere o aprofundamento das investigações em relação a alguns nomes ligados ao caso das joias sauditas e do caso dos cartões de vacina de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle. Entre os nomes que necessitam de “aprofundamentos investigativos” estão Mauro Cesar Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid; Frederick Wassef, advogado de Bolsonaro; Osmar Crivelatti, integrante da ajudância de ordens da Presidência da República; além de Marcelo Costa Câmara e Marcelo da Silva Vieira, que atuaram em unidade de desígnios para apropriação de bens de alto valor recebidos em razão da função de agentes públicos em viagens internacionais a serviço da República Federativa do Brasil.

Eliziane ainda sugeriu, no texto, cerca de cinco projetos de leis, apontou a necessidade de regulação do “ecossistema digital”, aprimoramento da reforma tributária e da estrutura investigativa de Comissões Parlamentares de Inquérito. A relatora também pediu aprofundamento das investigações sobre o governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha.

Veja a lista completa de pedidos de indiciamento e aprofundamentos de investigações:

Jair Messias Bolsonaro

Walter Braga Netto

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Almir Garnier Santos

Marco Antônio Freire Gomes

Mauro Cesar Barbosa Cid

Luís Marcos dos Reis

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Antônio Elcio Franco Filho

Jean Lawand Júnior

Anderson Gustavo Torres

Marília Ferreira de Alencar

Silvinei Vasques

Filipe Garcia Martins Pereira

Tércio Arnaud Tomaz

Fernando Nascimento Pessoa

José Matheus Sales Gomes

Alexandre Carlos de Souza e Silva

Marcelo de Ávila

Maurício Junot

Carla Zambelli Salgado de Oliveira

Marcelo Costa Câmara

Ridauto Lúcio Fernandes

Meyer Nigri

Ibaneis Rocha (investigação)

Amauri Feres Saad (investigação)

Renato Lima França (investigação)



Agentes públicos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no dia 8 de janeiro de 2023:



Carlos José Russo Assumpção Penteado

Carlos Feitosa Rodrigues

Wanderli Baptista da Silva Junior

André Luiz Furtado Garcia

Alex Marcos Barbosa Santos

José Eduardo Natale de Paula Pereira

Laércio da Costa Júnior, sargento do Exército

Alexandre Santos de Amorim, coronel do Exército

Jader Silva Santos

Agentes públicos da PMDF



Fábio Augusto Vieira

Klepter Rosa Gonçalves

Jorge Eduardo Barreto Naime

Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

Flávio Silvestre de Alencar

Rafael Pereira Martins

Financiadores



Rafael Moreno de Souza Santos (investigação)

Marcos Lira Doudement (investigação)

Mário Zinato Santos (investigação)

Joveci Xavier de Andrade

Adauto Lúcio de Mesquita

Mauriro Soares de Jesus

Ricardo Pereira Cunha

Enric Juvenal da Costa Laureano

Antônio Galvan

Jeferson da Rocha

Vitor Geraldo Gaiardo

Humberto Falcão

Luciano Jayme Guimarães

José Alípio Fernandes da Silveira

Valdir Edemar Fries

Júlio Augusto Gomes Nunes

Joel Ragagnin

Lucas Costa Beber

Alan Juliani

Alexandro Lermen

Argino Bedin (investigação)

Fabiano Rodrigo Fiut (investigação)

Edilson Antonio Piaia (investigação)

Evandro Bedin (investigação)

Cairo Garcia Pereira (investigação)

Laerte Baechtold (investigação)

Mateus De Jesus Hernandes (investigação)

Valter Gatto (investigação)

Airton Willers (investigação)

Anildo Jose Brignoni (investigação)

Diomar Pedrassani (investigação)

Assis Claudio Tirloni (investigação)

Eduardo Fuhr (investigação)

Joao Darci Gisti Junior (investigação)

Mateus De Jesus Hernandes (investigação)

Roberta Bedin (investigação)

Rodrigo Drees (investigação)

Sergio Bedin (investigação)

Simone Walker (investigação)

Telvi Antonio Marchioretto (investigação)

Ademir Luiz Hoffmann (investigação)

Adriane Teresinha De Marchi Pereira (investigação)

Albino Perin (investigação)

Alcides Fermiano Dos Santos (investigação)

Alcidir Da Cunha (investigação)

Aldelite Viirgilli (investigação)

Alexandro Burin (investigação)

Alissandro Zaquiel (investigação)

Alyne Christine Matos Martins (investigação)

Amauri Fornari (investigação)

Amauri Jacintho Curino (investigação)

Anilto Hillesheim (investigação)

Antônio Carlos Ribeiro (investigação)

Arlei Sessi (investigação)

Ary Pedro Bedin (investigação)

Carlos Eduardo Do Amaral (investigação)

Carlos Henrique Rampazzo (investigação)

Carlos Roberto Pereira Teixeira (investigação)

Celso Luis Ledur (investigação)

Clair Valdameri (investigação)

Claumir Jose Cenedese (investigação)

Clovis Ceolin (investigação)

Dalila Souza Bernardes Castro (investigação)

Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes (investigação)

Daruilson Alves Da Silva (investigação)

Daruilson Alves Da Silva Ampessan (investigação)

Diego Di Domenico (investigação)

Diogo Tobias Sandri (investigação)

Dirceu Ogliari (investigação)

Douglas Daniel Di Domenico (investigação)

Douglas Dionizio Dos Santos (investigação)

Edemar Potrich (investigação)

Eleiane Lermen Polesello (investigação)

Elio Schiefelbein (investigação)

Eloy Baslistieri (investigação)

Elton Walker (investigação)

Everton Melchior (investigação)

Fernando Duffek (investigação)

Haroldo Dos Santos Conceição (investigação)

Helder Antonio Corazza (investigação)

Henrique Alceu Belloni Mognon (investigação)

Jair Valdinei Hoffmann (investigação)

Jhoni De Bona (investigação)

Joao Paulo Daghetti (investigação)

Joelson Marcelo Lucian (investigação)

Jose Antonio Furtado De Carvalho (investigação)

Jose Francisco Da Silva (investigação)

Jose Roberto Rodrigues Da Silva (investigação)

Juliano Pluta (investigação)

Julio Carlos Gabriel (investigação)

Juracy De Souza Carlos Filho (investigação)

Lauro Antonio Luza (investigação)

Leticia De Paula Rosseto (investigação)

Luiz Raffaelli Locks (investigação)

Luciano Mtonio Gastaldi (investigação)

Luciano Bedin (investigação)

Luimar Luiz Gemi (investigação)

Luiz Gustavo Cavalet (investigação)

Luiz Walker (investigação)

Marcelo Lira Chaves Dos Santos (investigação)

Mauricio Hiriberto Zuffo (investigação)

Nilson Bedin (investigação)

Oli Cardoso Da Silva (investigação)

Oliden Jose Martelli (investigação)

Osvaldo Henke (investigação)

Pedro Marcos Spanhol (investigação)

Rafael Bedin (investigação)

Renacir Jose Fedato (investigação)

Roberta Pereira De Amorim Hernandes (investigação)

Roberto Carlos Viertel (investigação)

Roberto Di Domenico (investigação)

Rubenilton Fraga Teixeira (investigação)

Saul Ferreira De Moura Filho (investigação)

Sebastiao Silveira Goulart (investigação)

Silia Candida Andrade Neta (investigação)

Sinar Costa Beber (investigação)

Suzane Mari Piana (investigação)

Vagner Davilla (investigação)

Vantuir Lupatini Sutil (investigação)

Vilson Walker (investigação)

Atentado à bomba no Aeroporto de Brasília



George Washington de Oliveira Sousa

Alan Diego dos Santos Rodrigues

Wellington Macedo de Souza