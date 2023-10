Brasil é o único país das Américas convidado para cúpula árabe sobre crise em Gaza

O governo do Egito convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governo brasileiro para participar de uma reunião de cúpula, neste final de semana, para discutir a situação da crise na Faixa de Gaza. O encontro ocorre no próximo sábado (21/10), no Cairo, e contará com a participação dos principais líderes de países árabes da região, como o Qatar, Iraque, Turquia e Jordânia.

No entanto, o presidente Lula, que ainda está em recuperação da cirurgia que realizou no quadril no final de setembro, não poderá comparecer ao encontro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também não poderá participar. Ele decola ainda nesta quarta-feira (18/10) de volta para Nova Iorque, onde retoma o comando do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), que o país exerce a presidência rotativa do colegiado até o final do mês.

“Eu vou estar ocupado na presidência do Conselho de Segurança da ONU em Nova Iorque”, disse Vieira justificando sua ausência na reunião do Egito.

Sem Lula e Vieira, uma das possibilidades é o envio do assessor Especial de Assuntos Internacionais, embaixador Celso Amorim, para o Cairo no próximo sábado.

Além do Brasil, de fora da região também foi convidada a Espanha, que está na presidência rotativa da União Europeia. O Egito ainda teria consultado sobre a possibilidade de participação da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.