Guerra no Oriente Médio: Lula conversa com famílias de reféns do Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no início da manhã desta quinta-feira (26/10) com parentes de vítimas do conflito entre Israel e Hamas no Oriente Médio. O petista participou do encontro por meio de videoconferência, diretamente do gabinete presidencial no Palácio do Planalto.

O presidente cancelou todos os compromissos da manhã de hoje, inclusive um encontro com jornalistas no Planalto, para dedicar mais tempo ao contato com as famílias de brasileiros e de israelenses em Israel. Em nota, a comunicação do Planalto disse que “o presidente segue conversando com as várias partes do conflito com a preocupação humanitária, em defesa de um cessar-fogo e pela libertação dos reféns”.

Lula teria usado a manhã para conversar com diplomatas sobre a crise no Oriente Médio para seguir buscando uma saída para os brasileiros retidos na região palestina da Faixa de Gaza e direcionar a atuação do Brasil para colaborar na redução do conflito.

O presidente vem mantendo intensos contatos com líderes da região. Na quarta-feira (25), conversou com o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani. Durante a semana, também falou com o presidente russo, Vladimir Putin, que no Conselho de Segurança da ONU vem adotando uma postura enfática na condenação das violações humanitárias causadas pelos ataques israelenses a Gaza.

O brasileiro ainda não conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, desde os ataques de 7 de outubro.

Em função da agenda de última hora sobre o Oriente Médio, Lula adiou para a próxima sexta-feira (27) o café da manhã com jornalistas que cobrem o dia a dia do Planalto.