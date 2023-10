Aniversário Lula: apoiadores se reúnem no Alvorada para celebração

Apoiadores do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se reuniram na manhã desta sexta-feira (27/10), no Palácio da Alvorada, para celebrar o 78º aniversário do político. A comemoração teve início às 8h e terminou às 10h.

Fabiano e Silva Leitão, integrante do Partido dos Trabalhadores (PT), fez questão de ir até o local para homenagear o presidente. "Celebrar a vida do camarada que mais fez pelo nosso povo é sempre um privilégio para nós que vivemos esta 'Era Lula'. O Lula fez muito pelo nosso povo, deu água, luz, universidade para o povo que não estava na universidade. Temos que celebrar a vida desse cara e agradecer por ele estar conosco", afirma.

Gilberto Carvalho, secretário nacional da Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho, destaca o trabalho feito por Lula durante os mandatos. "Lula é país, é povo, e quisemos vir aqui na frente para celebrar este dia porque é importante para ele e para o país. Estamos pedindo à Deus que ele tenha muita saúde, para terminar este mandato, fazer mais um, e nos colocar de novo em um patamar de um país digno, onde não haja mais fome", declara.



A psicóloga Glória Campos também foi ao Alvorada e conta que ficou sabendo do ato por meio de grupos nas redes sociais. "A aparição dele foi muito pequena, por conta da situação de restabelecimento da cirurgia. Nós só conseguimos ver um 'tchau', que sabemos que foi cheio de carinho, amor e gratidão. Fazemos parte de diversos grupos, onde circulou o convite para estarmos aqui de 8h às 10h e nos empenhamos para estar aqui. O que valeu foi a energia do aniversário e o amor que a gente tem por ele", conta.

Homenagens

Além da celebração no Alvorada, Lula foi parabenizado por amigos e apoiadores nas redes sociais. O aniversário do presidente está no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Uma das autoridades que se adiantou para felicitar Lula logo nas primeiras horas da manhã foi o vice-presidente Geraldo Alckmin, que desejou um caminho "iluminado" por Deus.

"Que Deus siga iluminando seu caminho na nobre missão de servir ao povo brasileiro, alimentando nossas esperanças de um país mais justo e próspero, que se projeta no mundo pelo diálogo e pela construção de consensos, em prol de uma só humanidade", escreveu Alckmin.

O chefe do Executivo brasileiro comemora o aniversário em duas datas diferentes, 6 de outubro e hoje, pois ele não foi registrado no cartório assim que nasceu e a data de nascimento também foi informada errada.

