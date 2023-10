Ministros parabenizam Lula pelo aniversário: "Maior líder político"

Os ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva usaram as redes sociais para parabenizar o presidente pelo aniversário de 78 anos nesta sexta-feira (27/10). "Parabéns por ter sobrevivido à fome e à pobreza", escreveu a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Já a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves compartilhou foto de 30 anos atrás abraçando Lula. Até mesmo o indicado do Centrão, Silvio Costa, ministro de Portos e Aeroportos, declarou: "O maior presidente da história".

"Hoje é dia de celebrar a vida do presidente que mudou a história do Brasil, do maior líder que nosso país já teve. Obrigada, presidente Lula, por inspirar minha trajetória política há tantas décadas. Por ter me dado a oportunidade de contribuir, agora como ministra, na reconstrução do nosso país, com igualdade e respeito para todas as mulheres", escreveu Cida em sua publicação. Na montagem compartilhada, ela aparece ao lado de Lula no Congresso Nacional dos Movimentos Populares, em 1993, e, abaixo, como ministra, neste ano.

Já Marina Silva relembrou história de vida de Lula. "Presidente Lula, parabéns pelos 78 anos de nascimento do menino Luiz Inácio, no tempo em que o mundo despertava do horror da segunda Grande Guerra. Parabéns por ter sobrevivido à fome e à pobreza, nas décadas em que os esforços para construir a paz esbarravam na permanente explosão de novas guerras. [...] Parabéns por ter, então, tornado-se Lula e feito de seu nome um símbolo de muitas lutas. Parabéns por ter se levantado, após cada derrota, apoiado na responsabilidade de superar a si mesmo, mais que aos adversários", escreveu.

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias, publicou um vídeo com diversas fotos ao longo dos anos com o presidente. "Dia de agradecer pela vida do maior líder político da história do Brasil. O homem que olhou nos olhos dos brasileiros e por reconhecer a sua própria história, já mudou e vem mudando milhões de vidas desde que assumiu o compromisso de comandar o país. Tenho orgulho de ser amigo do presidente Lula desde quando chegar à Presidência era apenas um sonho", declarou.

Já Silvio Costa, ministro de Portos e Aeroportos, indicado na reforma ministerial, que buscou aproximação com o Centrão, registrou a admiração pelo presidente. "Hoje, é o dia do nosso querido presidente Lula, o maior presidente da história. Um homem que sempre dedicou a sua vida em defesa da democracia e de lutar pelos menos favorecidos", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Silvio Costa Filho (@silviocostafilho)