Brasileiro posta foto a poucos metros da passagem de Gaza com o Egito

A saída de um grupo de 34 brasileiros da Faixa de Gaza foi frustrada quando o grupo estava a poucos metros de entrar no Egito. O brasileiro Hasan Rabee publicou uma foto, nas redes sociais, em frente ao posto de contenção que divide a passagem dos dois países.

Autoridades israelenses alegam que duas pessoas foram presas ao tentar atravessar a divisa em uma ambulância. As suspeitas, de acordo com o governo de Israel, é de que seriam integrantes do Hamas. Não existe nova previsão para a saída de brasileiros.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, garantiu, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (10/11), porém, que os brasileiros já estão incluídos na lista para cruzar a passagem de Rafah nas próximas horas, assim que for aberta a fronteira.

Mais da metade do cidadãos que aguardam repatriação são crianças. A Embaixada do Brasil na Palestina divulgou a lista, que tem nomes do Brasil e de outras nações.

Ao todo, 588 pessoas estão autorizadas a deixar a Faixa de Gaza pela nova relação. Além dos 34 que integram o grupo brasileiro, são contemplados cidadãos dos seguintes países: Canadá (265), Romênia (101), Rússia (82), Polônia (26), Estados Unidos (14), Albânia (14), Nova Zelândia (12), China (10), Alemanha (8), Índia (7), Indonésia (6), Dinamarca (5), Holanda (2) e Malásia (2).

Horas antes de ser impedido de fazer a passagem, Hasan publicou um vídeo se despedindo da sua mãe e de dois irmãos que não foram autorizados a sair. Ele diz nas imagens que os parentes ficam em Gaza sem estrutura para se manter, mas que estão na expectativa de serem incluídos em nova lista, que de acordo com ele, é uma das promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.