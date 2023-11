Brasileiros deixarão Gaza assim que fronteira reabrir, diz chanceler

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, garantiu, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira (10/11), que os 34 nacionais brasileiros e parentes em espera para o repatriamento já estão incluídos na lista para cruzar a passagem de Rafah nas próximas horas, assim que for aberta a fronteira. Segundo o chanceler, a lista dos brasileiros retidos em Gaza foi enviada pela diplomacia brasileira há mais de duas semanas aos governos do Egito e de Israel.



Os brasileiros já estavam na lista para deixar Gaza e foram deslocados para a proximidade do posto de fronteira em Rafah, mas o fechamento da passagem interrompeu a saída dos nacionais. Vieira explicou que a passagem onde vai acontecer o cruzamento abre por poucas horas diariamente e o acordo entre as partes envolvidas no conflito é que essa passagem irá priorizar a saída de ambulâncias com feridos.

“Nos últimos 33 dias, sob orientação direta do presidente Lula, nós trabalhamos diretamente com as autoridades de Israel e do Egito para liberação dos nacionais, foram quatro contatos telefônicos com o ministro das Relações Exteriores de Israel e quatro, com o ministro das Relações Exteriores do Egito”, disse Vieira.



Apesar da esperança dos brasileiros saírem nas próximas horas, o chanceler alertou que a abertura da fronteira é imprevisível, e que ainda depende de diversos fatores. “A situação em Gaza não me permite dizer se será hoje, amanhã ou quando, é uma região conflagrada e são inúmeros os fatores que influenciam”, apontou.