Janja convenceu Lula a não adotar GLO no 8 de janeiro, diz Edinho

O prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT), coordenador da campanha que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022, lançou nesta terça-feira (21/11), em Brasília, o livro Uma cidade na luta pela vida - Da pandemia ao 8 de janeiro. Na apresentação da obra, Edinho contou um pouco dos bastidores do 8 de janeiro, quando Lula, orientado pela primeira-dama Janja da Silva, descartou uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e decidiu pela intervenção na segurança pública do Distrito Federal diretamente do gabinete da prefeitura no interior paulista.



Segundo o prefeito, a primeira-dama, que é socióloga, ponderou que tinha estudado o tema das GLOs e desaconselhou o presidente a adotar a medida. Após o petista conversar com os ministros que acompanhavam a situação em Brasília, decidiu pela intervenção nas forças de segurança.

Alckmin e Stuckert, fotógrafo do presidente Lula, mostram as meias divertidas no evento de lançamento do livro de Edinho Silva. (foto: Henrique Lessa / CB / D.A. Press)

Edinho, cotado para integrar a Esplanada de Lula em 2025 (quando termina seu mandato à frente da prefeitura de Araraquara) fez um lançamento que atraiu diversos nomes da República. Marcaram presença o vice-presidente Geraldo Alckmin, e a reportagem observou os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Anielle Franco (Igualdade Racial), Jorge Messias (AGU), além de parlamentares como o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o senador Paulo Rocha (PT-PA), os deputados Rui Falcão (PT-SP) a presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), o mineiro André Janones (Avante), entre outros.

No ambiente lotado de petistas históricos e aliados do atual governo, chamou atenção a presença do senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), que tem sido um crítico feroz ao governo Lula, quando foi autografar o exemplar, recebeu um forte abraço e uma grande dedicatória de Edinho.