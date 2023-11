"O candidato tem de ser Lula", diz Edinho Silva sobre eleição de 2026

De passagem por Brasília, o prefeito de Araraquara (SP) e coordenador da campanha presidencial de Lula em 2022, o petista Edinho Silva, defendeu ao Podcast do Correio um quarto mandato para o atual titular do Palácio do Planalto.

"O nosso candidato em 2026 tem que ser o presidente Lula. E o PT tem que ter consciência de que, na sucessão de Lula, esteja forte e organizado para o desafio do pós. Hoje, o PT não tem a musculatura necessária para ser o protagonista do pós-Lula", apontou Edinho Silva às jornalistas Denise Rothenburg e Mariana Niederauer.

Ainda segundo o prefeito, o cenário de polarização se mantém e exige uma coalizão forte que tenha sucesso em se comunicar com "o outro lado". "Só vamos conseguir dialogar com quem está do outro lado se tivermos um governo unido, sabendo para onde vai, e a sociedade entendendo a mensagem deste governo. Se nós tivermos essa clareza, qualquer outra disputa será irrelevante", sustentou.

Edinho Silva veio à capital federal para lançar o livro Uma cidade na luta pela vida. O livro aborda dois aspectos sobre a cidade paulista. Araraquara foi a primeira cidade brasileira a decretar lockdown em razão da pandemia de covid-19. Era, ainda, a cidade onde se encontrava o presidente Lula nos atos golpistas de 8 de janeiro.

"O livro fala, fundamentalmente, da experiência do processo decisório. O que Araraquara experienciou na pandemia não foi um raio em céu azul. As políticas públicas construídas são consequência de um processo e de uma opção que a cidade fez", comentou.

O prefeito detalhou a presença do presidente Lula na cidade durante os atos golpistas. "Araraquara se tornou a capital do Brasil por um dia", contou. "Quem estava naquele gabinete, no 6º andar da prefeitura, teve uma aula de exercício da política", definiu.

*Estagiário sob a supervisão de Carlos Alexandre de Souza