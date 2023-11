Ministro Carlos Fávaro é exonerado da Agricultura para votações no Senado

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, foi exonerado do cargo. A decisão saiu no Diário Oficial da União na madrugada desta quarta-feira (22/11). Segundo o texto da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a demissão do ministro foi por pedido dele.



A expectativa é que Fávaro — agora exonerado do cargo de ministro — reassuma a função como Senador para participar de votações na Casa ainda nesta quarta. No início da legislatura neste ano, Fávaro também foi exonerado para votar na mesa diretora do Senado Federal.

Nesta quarta, o Senado deve votar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que limita decisões do Supremo Tribunal Federal. Anteriormente pautada para esta terça-feira (21/11), a votação foi adiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), pela incerteza de votos para a aprovação.

Fávaro é senador pelo Mato Grosso, eleito em 2019, em uma eleição suplementar para preencher a vaga da senadora Selma Arruda do estado, cassada por abuso de poder econômico e caixa dois.