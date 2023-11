Em reunião do G20, Lula celebra trégua entre Israel e Hamas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou, nesta quarta-feira (22/11), em reunião virtual do G20, grupo que reúne os 20 países mais ricos do globo. Em sua fala, o chefe do Executivo celebrou a trégua firmada entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e disse esperar que o acordo "possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito".

O encontro ocorreu às vésperas de o Brasil assumir a presidência do bloco, em 1º de dezembro. "Poucas semanas após o nosso último encontro presencial, o mundo está ainda mais complexo. Rivalidades geopolíticas persistem. A economia global desacelera, e as consequências das mudanças climáticas se sucedem. O recrudescimento do conflito no Oriente Médio vai somar-se às múltiplas crises que já enfrentávamos", declarou ao iniciar sua participação.

"Quero saudar o acordo anunciado hoje entre Israel e o Hamas, que envolve a libertação de reféns, mulheres e crianças, em troca de uma trégua temporária de quatro dias e da libertação de prisioneiros palestinos, mulheres e crianças", acrescentou o presidente.

Israel e Hamas fecharam um acordo na noite de ontem para a liberação de 50 reféns, mulheres e crianças israelenses, em troca de 150 mulheres e crianças palestinas presas em Israel, incluindo uma trégua de quatro dias. As primeiras liberações ocorrerão amanhã (23).

Lula lamentou, porém, o alto número de mortes na guerra, incluindo crianças.

"É uma pena que precisou morrer 14 mil pessoas, 5.600 crianças e praticamente 6.800 pessoas desaparecidas para que os seres humanos que estão envolvidos nessa guerra tivessem a sensibilidade de parar para conversar, e de parar para negociar".



Em um novo apelo, disse ser preciso que "os humanos voltem a ser humanos, a se comportar como humanos, para que a gente tenha menos guerras".

"Espero que esse acordo possa pavimentar o caminho para uma saída política e duradoura para esse conflito e para a retomada do processo de paz entre Israel e a Palestina. Esse conjunto de desafios vai exigir vontade política e determinação por parte dos governantes e dirigentes de todos os países e organismos internacionais", completou.

G20

Durante a reunião, Lula informou também que a presidência do Brasil terá como principal eixo a redução de desigualdades, dividida em três pontos: inclusão social e combate à fome à pobreza; transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma da governança global.

O chefe do Executivo acrescentou que o lema da presidência brasileira será "Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável".

"Estamos criando duas forças-tarefa, uma Contra a Fome e a Desigualdade e outra Contra a Mudança do Clima. Também lançaremos uma Iniciativa para a Bioeconomia. Vamos buscar resultados concretos, que gerem benefícios para os mais pobres e vulneráveis, em todo o planeta. O G20 ajudará a alavancar iniciativas multilaterais em curso", concluiu.