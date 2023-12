Lula sanciona lei que cria o feriado do Dia da Consciência Negra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que cria o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, a ser comemorado no dia 20 de novembro de cada ano. A data já era marcada pela morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, no século XVII, que foi um dos maiores resistentes contra escravidão da população negra na história.



No entanto, ainda não era um feriado nacional e no dia, serviços públicos e empresas privadas funcionavam normalmente na maior parte do país. Porém, seis estados e 1,2 mil municípios já decretavam feriado antes mesmo da promulgação da lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional neste ano.

Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo já tinham regras locais que estabeleciam o feriado. Com a decisão do presidente, o feriado já vale para o próximo ano.

Zumbi nasceu na então Capitania de Pernambuco, em região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Ele foi assassinado em 20 de novembro de 1695.