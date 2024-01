"Não há hipótese" de ataques de 8/1 se repetirem, garante Cappelli

O ministro da Justiça em exercício, Ricardo Cappelli, afirmou, nesta quinta-feira (4/1), que “não há hipótese” de o episódio de ataque às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro se repetir neste ano. O interino pontuou que o Brasil é um país “livre e democrático” e que as manifestações são bem-vindas, mas “não se confunde manifestação democrática, com tentativa de golpe de Estado”.



“Aquilo foi inaceitável. O Brasil é um país livre e democrático. (...) Aqui todo mundo vota em quem quiser. Todo mundo manifesta sua preferência política, ideológica livremente e é ótimo que seja assim. Mas não se confunde manifestação democrática com tentativa de golpe de Estado. Não se confunde manifestação democrática com ataque aos Poderes. Não se confunde manifestação democrática com depredação do patrimônio público, histórico”, disse Cappelli.

A pasta da Justiça entregou ao governo do Distrito Federal, hoje, viaturas, armamentos e equipamentos para a segurança pública. Além disso, Cappelli se encontrou com os responsáveis pela segurança dos Três Poderes, bem como com a governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), e forças de segurança para alinhar as diretrizes para o ato em 8 de janeiro, na próxima segunda-feira, que marca um ano dos ataques aos Três Poderes.