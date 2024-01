Projeção no Congresso Nacional exibe bandeira do Brasil e frase em defesa da democracia

O governo federal projetou no Congresso Nacional neste domingo (7/1) imagens da bandeira do Brasil e a frase "Democracia nos Une". Imagens da Constituição Federal também foram exibidas nas torres do Senado e da Câmara. Segundo o governo, a intervenção que ocorre na véspera do aniversário de 1 ano dos ataques de 8 de Janeiro de 2023 nas sedes dos Três Poderes faz parte da programação para "reforçar os valores da democracia e da institucionalidade" no país.

Nesta segunda-feira (8/1), um evento no Congresso Nacional a partir das 15h vai reunir o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara, Arthur Lira, e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.

Intitulado "Democracia Inabalada", o ato tem como objetivo reafirmar a importância e a força da democracia brasileira, além de restituir o patrimônio público, de maneira simbólica com alguns itens depredados durante a invasão.





Em um vídeo postado nas redes sociais nesta noite, o presidente Lula definiu a importância desses eventos. "Eu acho que poderemos, com o que aconteceu no dia 8 de janeiro, com as respostas que demos e com a resposta que vamos dar neste dia 8, estar construindo a possibilidade de esse país viver todo o Século XXI sem ter golpe de Estado", afirmou o presidente.

Com informações da Secretaria de Comunicação*



