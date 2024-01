Lewandowski se aposentou em abril do ano passado porque completou 75 anos — idade máxima para ocupar uma cadeira na Corte - (crédito: Evaristo Sá/AFP) Correio Braziliense Correio Braziliense E-mail

Cotado para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski deve ser encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (8/1) para conversar. A informação é da jornalista Andréia Sadi, da Globonews.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública é comandado por Flávio Dino, mas ele precisará deixar a pasta na segunda quinzena de fevereiro para assumir a cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal após ser indicado por Lula e ter tido o nome aprovado em sabatina no Senado em dezembro.

Lewandowski se aposentou em abril do ano passado porque completou 75 anos — idade máxima para ocupar uma cadeira na Corte. Ele entrou no Supremo em 2006, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e foi sucedido pelo advogado Cristiano Zanin. Por sua vez, Flávio Dino vai assumir a vaga da ministra aposentada Rosa Weber.

Outro nome cogitado para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública é o do secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli. Ele foi interventor na Secretaria de Segurança do Distrito Federal — logo depois da tentativa de golpe, em 8 de janeiro — e é um dos arquitetos da Operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo — pela qual se tenta asfixiar a logística de armas e drogas das facções do crime organizado e das milícias.