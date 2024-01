Lira cancela presença em evento que marca um ano do 8 de Janeiro

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cancelou nesta segunda-feira (8/1) a presença no evento que será realizado no Congresso Nacional para marcar um ano dos atos de depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília. A ausência é justificada, segundo a assessoria do político, em razão de "problemas de saúde na família". Arthur Lira, caso fosse à solenidade, discursaria no evento.

Nesta segunda-feira (8/1), Lira publicou uma série de postagens no Twitter sobre a data. "A democracia, exercida por cada um dos três poderes nos termos delimitados pela Constituição, é o único caminho possível para o desenvolvimento, prosperidade, geração de emprego e renda e bem estar dos brasileiros e brasileiras", escreveu.

Há um ano as sedes dos 3 Poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado.



Todos os responsáveis devem ser punidos com o rigor da lei, dentro do devido processo legal.



1/5 — Arthur Lira (@ArthurLira_) January 8, 2024

Evento

Na solenidade, prevista para começar às 15h, estarão presentes o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chefe do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e os presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Em representação dos estados e do Distrito Federal, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT-RN), discursará. Ela será a única de chefe de uma unidade federativa a discursar em razão da ausência do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), presidente do Fórum de Governadores.

Fátima Bezerra, no grupo que representa governadores, é a suplente de Ibaneis. O chefe do Executivo do DF está de férias nos Estados Unidos até 15 de janeiro.