Haddad diz estar confiante na votação da MP da reoneração

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nesta segunda-feira (8/1) que conversou com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) sobre a Medida Provisória da reoneração, que tributa novamente a folha de pagamento de 17 setores da economia. Ao deixar o Ato pela Democracia, no Senado, Haddad disse estar confiante de que Pacheco vá acolher a medida, mesmo que esteja sendo pressionado por parlamentares a devolvê-la.



Pacheco agendou para esta terça-feira (9/1), às 10h, uma reunião com líderes partidários para decidir se vai acolher a MP 1202/2023, publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de dezembro. À época, o presidente do Congresso disse ter recebido a notícia “com estranheza” e prometeu fazer uma análise da proposta para decidir se devolve.

Perguntado sobre a negociação com o presidente do Congresso, Haddad respondeu: “eu conversei com ele”, mas não trouxe detalhes. “Eu trabalho com o que eu penso que vai ser bom para o Brasil”, completou.

Sobre a pressão de deputados e senadores para que Pacheco devolva a MP, o ministro da Fazenda disse que não tem essa percepção. “Eu tenho falado com os parlamentares e não noto isso (a pressão). “Se eu não fosse confiante, não teria chegado até aqui”. Haddad também voltou a negar que o envio da MP revogando uma lei que acaba ser promulgada pelo Congresso possa ser interpretada como uma afronta, como dizem parlamentares. “Está tudo bem”, declarou.