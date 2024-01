Gonet demite assessor da PGR envolvido no inquérito das milícias digitais

O Procurador Geral da República (PGR), Paulo Gonet, exonerou um assessor de gabinete que disseminou notícias falsas e mensagens golpistas contra o Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é do colunista Aguirre Talento, do portal Uol. Antônio Rios Palhares ocupava o cargo de Assessor II na Chefia de Gabinete do Procurador-Geral da República desde agosto de 2020, quando foi lotado como servidor comissionado.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 2 de janeiro.

Conhecido como Niko Palhares, o servidor exonerado foi um dos nomes citados em relatório da Polícia Federal enviado ao STF na investigação das milícias digitais, afirma o colunista. Segundo o texto, o então assessor foi responsável por intermediar os encontros de Meyer Nigri com funcionário da PGR.

“A investigação também identificou a atuação direta de Meyer Nigri na divulgação de conteúdos demonstradamente falsos, os quais, conforme mensagens expostas ao longo do relatório, seriam sequencialmente difundidas por Niko Palhares, servidor comissionado da Procuradoria-Geral da República”, diz trecho do relatório publicado pelo veículo.

Ainda segundo a investigação, Palhares teria pedido a Nigri que lhe enviasse vídeos mandados por Bolsonaro para que pudesse disseminar nos grupos que mantinha.

Antes de chegar ao funcionalismo público na gestão bolsonarista, Niko Palhares construiu carreira como piloto automobilístico. O ex-assessor iniciou a carreira como piloto de kart e, posteriormente, foi para a Formula Ford. Em 1991, ele se mudou para a Formula 3 italiana, onde conquistou um pódio da categoria.

Resposta

O Correio tenta contato com a defesa de Niko para ouvir uma possível manifestação sobre e demissão. Em caso de resposta, o texto será atualizado. Ao colunista Aguirre Talento, Niko se limitou a dizer "Melhor ficar calado, isso ocorre sempre que há mudanças".

Outro citado neste texto é Meyer Nigri. A reportagem também tenta entrar em contato com o homem e atualizará qualquer resposta dele. Ao Uol, a defesa de Nigri afirmou que "Meyer explicou que não tinha nenhum relacionamento com tal pessoa".