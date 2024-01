Renan Calheiros cobra repatriação de brasileiros no Equador

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE) da Casa, cobrou, nesta quarta-feira (10/1), a repatriação de brasileiros que desejem deixar o Equador, em meio à crise de segurança que atinge o país. Uma universidade em Guayaquil e uma emissora de TV foram invadidas ontem por homens armados com revólveres e bombas.

“O governo brasileiro monitora a explosão da violência no vizinho Equador, até com o sequestro de um brasileiro. Como presidente da CRE do Senado e a persistir o conflito, entendo que o Itamaraty deve adotar providências para repatriar brasileiros que desejem deixar aquele país”, afirmou Renan no X (antigo Twitter).

Desde o começo do conflito, foram sequestrados sete policiais, bem como o empresário brasileiro Thiago Allan Freitas.

O Itamaraty afirmou que mantém contato com os familiares de Thiago e "busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais".

Os ataques recentes começaram após a fuga da prisão do líder dos Los Choneros, uma das facções criminosas mais temidas do país. Ele cumpria uma pena de 34 anos.

Em razão do clima de violência, o Ministério da Educação no Equador suspendeu as aulas presenciais em todo o país até sexta-feira (12).

Atentado

A onda de violência no Equador começou com motins em prisões e se espalha pelo país desde agosto do ano passado, quando a eleição presidencial, prevista para acontecer em 2025, foi antecipada com a dissolução da Assembleia Nacional.

Fernando Villavicencio, um dos candidatos, foi morto a tiros, às vésperas da votação, ao sair de um comício.